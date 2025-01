De moordenaar (66) van Gerard Meesters is overleden

D. S. (66), de moordenaar van Gerard Meesters uit Groningen, is overleden. Dat melden de kinderen van Gerard Meesters aan verschillende media.

Daniel S. zat al zo’n twintig jaar een levenslange gevangenisstraf uit voor het doodschieten van Gerard Meesters in 2002 aan de Uranusstraat in Groningen. Geruchten over S.’s slechte gezondheid deden eerder al de ronde. Hij verbleef op een speciale zorgafdeling vanwege zijn verslechterde gezondheid.

De moord werd in opdracht van de Engelse topcrimineel Robert D. gepleegd, die vorige week levenslang kreeg voor zijn rol bij de liquidatie.

