Groningen – Een bewoner van een woning aan De Zuilen in De Hoogte is woensdagavond mogelijk beroofd door een nog onbekend persoon.

Volgens Oogtv.nl is het slachtoffer na de beroving, die elders in Stad plaatsvond, richting zijn of haar huis gegaan aan de Zuilen en heeft vervolgens de politie gebeld.

Het slachtoffer raakte, naar verluidt, niet gewond. De politie doet onderzoek naar de zaak. Meer info ontbreekt nu verder.

Foto's