Meerdere ongevallen door gladheid in de provincie: code oranje en geel werd afgegeven

Provincie Groningen – Zaterdagochtend zijn er meerdere ongelukken gebeurd door gladheid in de provincie. Het KNMI had tot 09:00 uur code oranje afgegeven vanwege de gevaarlijke omstandigheden op de weg. Daarna gold tot 11:00 uur nog code geel. Inmiddels zijn alle waarschuwingen ingetrokken, maar de gladheid zorgde voor diverse incidenten. Meldt Rtvnoord.

Auto glijdt van A7 bij Kolham

Op de A7 bij Kolham gleed zaterdagochtend een auto van de weg. Het voertuig kwam achterstevoren tot stilstand tegen een boom. Het ongeluk gebeurde op de rijbaan richting Hoogezand. De bestuurder bleef ongedeerd, en de auto werd later geborgen.

Busje kantelt op oostelijke ringweg in Groningen

Op de oostelijke ringweg (N46) in Groningen raakte een busje van de weg en kantelde op zijn zijkant. De enige inzittende kon zelfstandig uit het voertuig komen, meldt een 112-fotograaf ter plaatse. Een bergingsbedrijf heeft het busje afgevoerd. Volgens ooggetuigen lag er een ijslaag op het wegdek, wat mogelijk heeft bijgedragen aan het ongeval.

Auto en lijnbus botsen op Hereplein

Vrijdagavond rond 23:45 uur vond een aanrijding plaats tussen een lijnbus en een personenauto op het Hereplein in Groningen. Hulpdiensten, waaronder ambulance, brandweer en politie, kwamen ter plaatse. Het is nog onduidelijk of er gewonden zijn gevallen. Het Hereplein was enige tijd afgesloten voor verkeer.

Waarschuwing voor gladheid

De gladheid heeft zaterdagmorgen voor meerdere gevaarlijke situaties gezorgd in de provincie. Weggebruikers wordt geadviseerd voorzichtig te blijven rijden, ondanks dat de waarschuwingen van het KNMI inmiddels zijn ingetrokken.

Foto's