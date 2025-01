Gemeente wil snel aan de slag met verkeersveiligheid Vinkhuizen: “Er is echt wat aan de hand”

Groningen – De gemeente gaat komende week in gesprek om de verkeersveiligheid in de wijk Vinkhuizen te verbeteren. In de afgelopen jaren neemt het aantal ongelukken in de wijk toe. Volgens wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer is er echt iets aan de hand.

Vorig weekend vond de zoveelste aanrijding plaats op de rotonde Diamantlaan met de Siersteenlaan. Voor het wijkoverleg Vinkhuizen was dit aanleiding om aan de bel te trekken. De fractie van de SP ving het geluid op en vroeg aan de wethouder wat er mogelijk is. “In de jaren 2017 en 2018 hebben we de verkeerssituatie ook al eens aangepakt”, reageert Broeksma. “Op de Diamantlaan en de Siersteenlaan zijn toen de rijbanen verlegd, zodat automobilisten meer zicht kregen op de fietsers. Dat bood soelaas. We zagen het aantal ongelukken afnemen. Maar de laatste jaren stijgt het aantal aanrijdingen weer. Hoe dat komt, is onbekend.”

“Grote verhaal”

Volgens Broeksma gaat het voornamelijk om aanrijdingen tussen automobilisten en fietsers. Naast daadwerkelijke ongelukken vinden er ook veel bijna-ongelukken plaats. “Dit aspect maakt tegelijkertijd deel uit van het grotere verhaal. Daar bedoel ik de hele westflank mee: van de westelijke ringweg tot aan Hoogkerk. In dit gebied gaat de komende jaren ontzettend veel gebeuren. Eén van de onderdelen is de aanpak van ring west. Daardoor zal de aansluiting Edelsteenlaan op deze ringweg gaan verdwijnen. Daarmee wordt de route door Vinkhuizen, waarmee automobilisten de westelijke ringweg ontwijken, minder interessant. De Diamantlaan en Goudlaan staan tevens op de nominatie om ingericht te worden als 30 kilometerzones.”

“In gesprek met wijkoverleg”

Het probleem is echter dat de aanpak van de westflank nog jaren gaat duren. Broeksma vertelt dat er wel goede gesprekken zijn met de Rijksoverheid en de provincie. De verwachting is dat er komend voorjaar stappen gezet gaan worden in de besluitvorming. “De grote oplossing duurt nog even. Daarom willen we kijken wat we nu kunnen doen. Komende week gaan we in gesprek met het wijkoverleg Vinkhuizen. Welke maatregelen zijn er mogelijk? Hoe kunnen we de fietser zichtbaarder maken?” De wethouder geeft, door in gesprek te gaan, een serieus signaal af en zegt op de korte termijn te willen komen met oplossingen.

