Forse aanrijding Herestraat/ Coehoornsingel, 1 gewonde

Groningen – Op de kruising Herestraat/Coehoornsingel heeft vrijdagavond laat een forse aanrijding plaatsgevonden tussen een Duitse automobilist en een lijnbus. De weg was volledig afgesloten. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. De toedracht wordt onderzocht.

De bestuurder van de auto werd behandeld in een ambulance. Een passagier is tijdens de aanrijding in de bus van haar stoel gevallen. Ze is met de politie mee gegaan. De politie maakte een rapportage op. Poort kwam voor afsleep van de auto.

Foto's