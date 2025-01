Groningen – Aan de Boelemaheerd in Beijum dinsdag op woensdagnacht stond de achterzijde van een auto in brand, mogelijk gaat het om brandstichting via een achterklep.

De schade aan de bedrijfswagen is groot, de auto is total loss. De brandweer bluste de brand. Er waren meer meldingen dan een jaar eerder. Woensdagmiddag na 13:00 uur volgen persberichten van wat er allemaal is gebeurd.

Foto's