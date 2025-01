Politie onderzoekt steekincident aan het Lieftinckpad in Hoogezand

De politie kreeg omstreeks 02:00 uur melding van een mogelijk steekincident. Toen agenten ter plaatse kwamen, troffen zij een 23-jarige man uit Hoogezand gewond aan.

Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Even verder op kon de politie twee verdachten aanhouden. Het gaat om een 24-jarige man en een 34-jarige vrouw, beiden uit Hoogezand. De politie doet momenteel onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Zo is er onder meer sporenonderzoek verricht en worden er camerabeelden bekeken.

Iets gezien of gehoord?

We komen graag in contact met getuigen van dit steekincident of met mensen die informatie hebben die van belang is voor het onderzoek. Was u rond 02:00 uur in de buurt van het Lieftinckpad en heeft u iets gezien of gehoord?

Of heeft u wellicht beelden waarop iets verdachts te zien is? Dan komen we graag met u in contact via 0900-8844. Blijft u liever anoniem, bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.