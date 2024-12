Twee verdachten aangehouden na melding steekincident Stationsweg

Winschoten – Na de melding van een steekincident aan de Stationsweg in Winschoten op maandagmiddag 30 december heeft de politie twee verdachten aangehouden. Een 35-jarige man uit Winschoten raakte lichtgewond.

Melding steekincident

Omsreeks 14:30 uur ontvingen we een melding van een steekincident. Direct na de melding zijn we ter plaatse gegaan. Aan de Stationsweg troffen we een slachtoffer aan. Dit gaat om een 35-jarige man uit Winschoten. Hij was lichtgewond en werd ter plaatse gecontroleerd door medisch personeel. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Aanhouding verdachten

Kort na de melding hebben we twee verdachten aangehouden. Dit gaat om een 40-jarige vrouw uit Winschoten en een 56-jarige man uit Oude Pekela. Zij zitten beide vast en worden verhoord. Het onderzoek naar het steekincident gaat vandaag verder.

Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met mensen die informatie hebben die van belang is voor het onderzoek. Heeft u informatie die de politie kan helpen in het onderzoek? Belt u dan met 0900-8844. Blijft u liever anoniem, belt u dan met Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000.

Foto's