Politie neemt 4000 kg vuurwerk in beslag tijdens grenscontrole in provincie (update)

Groningen – Zaterdag hebben drie politieagenten vanuit het politieteam politie Groningen zuid meegewerkt aan een grote vuurwerkcontrole in het grensgebied van de provincie. Tijdens deze controle werd ruim 4000 kg aan illegaal vuurwerk in beslag genomen.

Daarnaast schreven de agenten 80 beschikkingen uit voor het in bezit hebben van vuurwerk dat niet is aangewezen als consumentenvuurwerk.

Update: De controles zijn dynamisch. Dat betekent dat we niet stilstaan bij de grens, maar rondrijden in de grensgebieden. Tijdens de eerste dag van de controle is tot nu toe rond 4000 kilo vuurwerk in beslag genomen. Dit gaat om zowel toegestaan als verboden vuurwerk.

Waar wordt op gelet bij de controles?

Je mag in het buitenland vuurwerk kopen, maar alleen vuurwerk dat voldoet aan de Nederlandse regelgeving. In Nederland mag je bijvoorbeeld geen knalvuurwerk en vuurpijlen kopen, maar die worden wel in Duitsland verkocht. Die mag je dus niet mee terug de grens overnemen. Als je wordt gecontroleerd en je hebt dit vuurwerk bij je, dan krijg je een boete. Daarnaast nemen we de hele partij in beslag.

Wat mag wel?

U mag maximaal 25 kilo consumentenvuurwerk vervoeren in één auto. Het maakt niet uit hoeveel mensen er in de auto zitten. Je mag met het oog op veiligheid niet meer dan 25 kilo vuurwerk per adres in huis hebben en dus ook niet in de auto vervoeren.

Daarnaast gaat het enkel om Nederlands goedgekeurd consumentenvuurwerk met een Nederlandse gebruiksaanwijzing en CE-keurmerk. Tijdens de jaarwisseling mag u vuurwerk als sterretjes en knalerwten (categorie F1) en cakes, compoundboxen, grondbloemen en fonteintjes (categorie F2) afsteken.

