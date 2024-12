Roderwolde – De brand in een woonboerderij met een grote schuur aan de Hoofdstraat in Roderwolde is niet aangestoken, dat meldt de politie. Een dag na de brand is te zien hoe groot de schade is. Om het pand heen staan hekken.

Wat de oorzaak wel is geweest, blijft onduidelijk. De Veiligheidsregio Drenthe laat weten hier verder geen onderzoek naar te doen, schrijft RTV Drenthe.

Foto's

Deel dit artikel