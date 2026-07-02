Brand in woning aan de Burgemeester van Rooyenstraat Oost in Hogezand

Hoogezand – In een woning aan de Burgemeester van Rooyenstraat Oost heeft donderdagavond korte tijd brand gewoed. De hulpdiensten waren snel ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen.

De brand ontstond door een vergeten pannetje op het vuur. De weg werd vanwege het incident afgesloten. De brandweer heeft de woning geventileerd om de rook af te voeren. Twee katten en een hond konden op tijd uit de woning worden gehaald.

Bij de brand raakte niemand gewond. De woning liep rookschade op.

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