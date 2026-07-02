Vuurwapen gelijkend voorwerp aangetroffen in Ten Post, 1 aanhouding (update)

Ten Post – Woensdagavond omstreeks 23:40 uur kreeg de politie een melding dat er ergens in Ten Post mogelijk een vuurwapen aanwezig zou zijn meldt de politie donderdag.

Hierop zijn meerdere eenheden ter plaatse gekomen. Na het doorzoeken in een woning, is daadwerkelijk een vuurwapen gelijkend voorwerp aangetroffen door de politie bevestigen ze.

Er is een 45-jarige man uit de gemeente Groningen werd aangehouden. De politie deed onderzoek in de buurt.



update: De desbetreffende woning op achtergrond dat online heeft gestaan had er verder niks mee te maken. Het onderzoek was in de buurt.

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