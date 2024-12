Uitslaande woningbrand Meerkoet Oude Pekela snel onder controle (update)

Oude Pekela – De brandweer is Eerste Kerstdag opgeroepen voor een woningbrand aan de Meerkoet in Oude Pekela. Omdat de brand uitslaand is hebben ze opgeschaald naar middelbrand. Een extra tankautospuit en een hoogwerker komen ter plaatse verteld de brandweer via X.

Blijf hier op de hoogte, klik op UPDATES via VR Groningen.

Update: Door snelle inzet en opschaling hebben ze het sein brand meester gegeven en de schade beperkt weten te houden. Er worden twee personen gecontroleerd door het ambulancepersoneel op rookinhalatie-. Salvage zal de bewoners bijstaan in de afhandeling van de schade.

Foto's

Deel dit artikel

Social media