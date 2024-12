Politie: Te snel op de A7, poging zware mishandeling & inbraak & onder invloed (2/2)

Het Westerkwartier – Op zondag 15 december heeft de politie het rijbewijs ingevorderd van een 44-jarige inwoner uit Drachten. De bestuurder reed op de A7 gecorrigeerd 187 kilometer per uur.

Dat is een overschrijding van 57 kilometer per uur. Het rijbewijs wordt opgestuurd naar het CVOM.

AANHOUDING POGING ZWARE MISHANDELING LEEK

Op zaterdag 14 december heeft er een poging zware mishandeling geweest aan de Oldebertweg te Leek. Een 41-jarige inwoner uit Leek, had een gepoogd anderen te slaan met een grote perforator. De verdachte is aangehouden en ingesloten in het cellencomplex te Groningen. Aldaar is hij gehoord door de collega’s van de recherche.

BEDRIJFSINBRAAK ZERNIKELAAN LEEK

Op zaterdag 14 december omstreeks 02:15 uur is er een inbraak bij een bedrijf geweest aan de Zernikelaan in Leek. Zie ook.

AANRIJDING GROOTEGAST. BESTUURDER ONDER INVLOED ALCOHOL EN ZONDER RIJBEWIJS

Op zaterdag 14 december kregen wij een melding dat er een voertuig de sloot in was gereden op de Rondweg te Grootegast. Toen de politie ter plaatse kwamen zagen ze een VW Transporter op de kop in de sloot liggen. Ze werden gelijk aangesproken door een persoon die aangaf de bestuurder te zijn geweest en de alcoholwalm kwam hun al tegemoet. De bestuurder, een 24-jarige man uit de Gemeente Westerkwartier, is aangehouden en meegenomen naar het bureau voor een blaastest. Daar bleek dat hij 700 UGL blies. Zijn rijbewijs was al ingevorderd, dus de bestuurder krijgt een proces verbaal voor rijden onder invloed, rijden zonder geldig rijbewijs en veroorzaken van een ongeval.

Foto's