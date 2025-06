KNRM rukt uit voor zeilboot die water maakt in Lauwersoog

Lauwersoog – Zaterdagmiddag werden de vrijwilligers van KNRM station Lauwersoog opgeschrikt toen om 14.21 uur de pieper ging voor een prio 1 melding voor de Annie Jacoba Visser.

Een zeilboot met één persoon aan boord was vanmiddag vanaf het Lauwersmeer door de Robbengatsluis gevaren op weg naar Schiermonnikoog, toen de man ontdekte dat de boot water maakte. Op dat moment was hij net 300 meter buiten de havenmond van Lauwersoog. Hij alarmeerde via de app op de telefoon de KNRM en hij zette koers richting de haven en legde zijn boot bij de trailerhelling vast in afwachting van hulp.

De opstappers van de KNRM hoefden niet ver te varen om bij de zeilboot te komen. Er zijn enkele bemanningsleden overgestapt met een pomp. Hiermee is het water uit de motorruimte gepompt. Terwijl de opstappers druk bezig waren met waterpompen, heeft de Annie Jacoba Visser nog twee catamarans geassisteerd om in de sluis te komen.

Nadat het meeste water uit de motorruimte was gepompt stapten de KNRM’ ers weer op de reddingboot en ze keerden ze terug naar het station.

Foto's