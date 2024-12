Steekincident aan Nijenoertweg in Leek; verdachte (43) aangehouden (update)

Leek – Hulpdiensten zijn zondagmiddag rond 16:40 uur opgeroepen voor een steekincident aan de Nijenoertweg in Leek. Hierbij raakte één persoon lichtgewond. Het slachtoffer is ter plaatse in een ambulance behandeld.

De politie was snel aanwezig en heeft kort na het incident een verdachte aangehouden. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het steekincident.

Update: Het slachtoffer is een 37-jarige man uit Leek. De verdachte is een 43-jarige man uit Leek. Hij zit nog vast en wordt verhoord meldt de politie.

