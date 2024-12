Politie had een druk weekend, diverse proces verbalen (1/2)

Zuidhorn – Het is een druk weekend geweest qua meldingen en incidenten in het Westerkwartier het afgelopen weekend meldt de politie via Instagram. Hierbij een greep uit de meldingen.

Er is nog veel meer gebeurd qua overlast personen, vuurwerk, verdachte situaties, verkeerszaken, meldingen met dieren, diefstallen en ander persoonlijk leed.

BRAND CONTAINER DE WINDROOS ZUIDHORN

Op zondag 15 december omstreeks 20.54 uur kregen de collega’s de melding om te gaan naar de Evertsenstraat te Zuidhorn. Daar was een container in de brand gestoken welke tegen een schuurtje aan zou staan. Mogelijk heeft iemand hier iets van gezien of gehoord. Meldt u zich dan via 0900-8844.

RIJDEN ONDER INVLOED NOORDHORN

Op 15 december omstreeks 18:00 uur kreeg de politie een melding van een voertuig welke slingerend reed. De collega’s troffen de bestuurder, een 53-jarige inwoner uit de gemeente Hoogeveen, aan op de Langestraat in Noordhorn. Daar blies de bestuurder een G/F. De bestuurder is aangehouden voor rijden onder invloed en meegenomen naar het bureau in Leek. Daar blies de bestuurder 775 UGL. Verder bleek dat er aan de bestuurder nooit een rijbewijs is afgegeven. Er is proces verbaal gemaakt voor rijden onder invloed en rijden zonder rijbewijs.

HINDEREN POLITIEMOTOR

Op zondag 15 december reed een agent op politiemotor achter een voertuig op De Gast in Zuidhorn. Toen hij het voertuig wilde inhalen, stuurde de bestuurder van het voertuig ineens sterk naar links. Het voertuig sneed de collega af waardoor deze krachtig moest remmen. De collega heeft de bestuurder aangesproken op zijn gedrag en een proces verbaal gegeven voor gevaar of hinder veroorzaken. Ook is er een melding gemaakt bij het CBR

OVERLAST VERWARD PERSOON STATION ZUIDHORN

Op zondag 15 december kreeg de politie een melding van overlast van een persoon op het station Zuidhorn. De persoon zou onder invloed op het perron staan met harde muziek. De persoon, een 26-jarige man uit Grijpskerk, werd aangetroffen op het perron en is van het station verwijderd.

