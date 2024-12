Inbraak bij bedrijf Zernikelaan in Leek, getuigen en tips gezocht

Er is een raam ingeslagen en aan de achterzijde is een gat in een overhead deur gezaagd.

Binnen heeft men door diverse ruimtes in het pand gezocht. Toen de collega’s, samen met de eigenaar, ter plaatse kwamen waren er geen personen meer binnen. Toen agenten net binnen waren zagen zij een voertuig met zeer hoge snelheid de oprit A7 richting Drachten rijden. Dit voertuig was niet meer getroffen door collega’s in de buurt, maar mogelijk heeft iemand het voertuig zien rijden op de A7.

In het pand zijn diverse goederen in beslag genomen. Deze worden door de Forensische Opsporing onderzocht op sporen.

Wie heeft er tijdens deze tijden of mogelijk eerder of later iets gezien in en om het bedrijventerrein wat te maken kan hebben met deze inbraak? Meld dit dan via 0900-8844.

Of mogelijk heeft iemand camerabeelden waar iets op te zien is. Anoniem melden mag ook via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.

Foto's