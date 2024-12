Schade bij daglicht na grote brand in Delfzijl is groot (Video)

Delfzijl – Na de grote brand in het dak van een gebouw aan de Landstraat in Delfzijl, die zaterdagavond woedde, wordt zondag met daglicht duidelijk hoe groot de schade is. Het pand, dat in het centrum van Delfzijl staat, heeft flinke schade opgelopen, vooral aan het dak.

Inwoners van Delfzijl lopen langs en spreken hun teleurstelling uit over de schade. “Het is doodzonde van dit mooie gebouw,” zegt een voorbijganger. Een bewoner merkt op dat het pand al jaren slecht onderhouden was. “Er stond al een hek om het pand, omdat er valgevaar was door loszittende materialen.”

De brand heeft ook gevolgen gehad voor omliggende panden. De telefoonzaak naast het getroffen gebouw heeft veel waterschade opgelopen door het bluswerk van de brandweer. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, en er wordt verder onderzoek gedaan. Video.

Foto's

Deel dit artikel