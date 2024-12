Uitslagen: Verkeerscontrole gehouden in Het Hogeland en in Eemsdelta, 108 boetes

Regio – De politie heeft vorige week dinsdag een verkeerscontrole gehouden in Het Hogeland en vorige week donderdag in Eemsdelta. De verkeerscontroles waren gericht op het verhogen van de verkeersveiligheid. Hierbij werd onder andere gecontroleerd op het rijden onder invloed. Bij de controle in Eemsdelta werd samengewerkt met het BOB-team van Veilig Verkeer Nederland. De verkeerscontroles werden zowel vanaf een vaste locatie als dynamisch uitgevoerd.

Tijdens beide controles bleek geen enkele bestuurder onder invloed van alcohol of drugs te rijden. Bij de controle in Het Hogeland werden 13 boetes uitgeschreven en bij de controle in Eemsdelta werden er 95 boetes uitgeschreven. Er zijn onder andere boetes uitgeschreven voor, tijdens het rijden een mobiel (elektronisch) apparaat vasthouden, losliggende lading op een aanhangwagen vervoeren en voor het te snel rijden. Melden ze via Facebook.

