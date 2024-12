Groningen – Hulpdiensten zijn zondagmiddag opgeroepen voor een ernstige eenzijdige aanrijding op de Korreweg. Hierbij zijn beide inzittenden zwaargewond geraakt. Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse waaronder het MMT (Mobiel Medisch Team).

Een auto is nog door onbekende reden tegen een boom tot stilstand gekomen. Twee personen worden behandeld in de ambulance. De weg is voor al het overige verkeer afgesloten. De politie doet momenteel onderzoek naar de toedracht.

