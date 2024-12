Geen aanhoudingen rond wedstrijd FC na noodbevel

Groningen – De politie heeft zaterdagavond geen personen aangehouden rond de wedstrijd FC Groningen tegen Willem II. Eerder op de dag had de gemeente een noodbevel afgekondigd. Dit naar aanleiding van geluiden dat voetbalhooligans in de stad wilden gaan vechten.

Aanleiding voor het afgeven van het noodbevel was informatie die vooraf bij de politie was binnengekomen. De politie heeft hier onderzoek naar gedaan en vervolgens heeft de lokale driehoek, die naast de politie, uit de burgemeester en het Openbaar Ministerie bestaat, besloten de situatie zeer serieus te nemen. In de signalen werd gesproken over rivaliserende hooligans die ergens in Groningen met elkaar op de vuist wilden gaan. Bij de situatie zouden ook Belgische hooligans van FC Antwerp en Beerschot betrokken zijn.

Door het afgeven van het noodbevel werd het mogelijk om personen, die uit waren op rellen, uit de gemeente te weren. Overdag en in de avonduren was in de stad veel politie zichtbaar aanwezig. De politie laat zondag weten dat zij uiteindelijk niet in actie hoefden te komen. Er is ook niemand aangehouden. FC Groningen won de wedstrijd tegen Willem II met 2-0.

