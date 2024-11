Auto belandt op de kop in sloot aan Vennerstraat in Paterswolde door gladheid

Paterswolde – In de nacht van vrijdag op zaterdag is een automobilist van de weg geraakt en op de kop in een sloot beland aan de Vennerstraat in Paterswolde. Bij het ongeluk ramde de auto ook een lantaarnpaal. Dit meldt DVHN.nl in hun 112-blog zaterdagochtend.

De inzittenden kwamen met de schrik vrij en konden zelfstandig uit het voertuig komen. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot gehaald en afgevoerd.

Volgens DVHN.nl was de weg op de plek van het ongeluk glad door ijs, wat mogelijk een rol heeft gespeeld bij het ongeval. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht.

