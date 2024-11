Sinterklaasintocht in Slochteren: een verrassende aankomst per SUV

Slochteren – Het was een dag vol blijdschap en onverwachte wendingen tijdens de Sinterklaasintocht in Slochteren. Honderden kinderen met gespannen gezichten verzamelden zich zaterdagmiddag aan de kade om de Goedheiligman en zijn Pieten te verwelkomen. De aankomst verliep echter anders dan gepland: Sinterklaas kwam dit keer niet met de traditionele pakjesboot, maar in een glimmende SUV.

De reden? Een klein Pietje-precies probleem. Eén van de Pieten was de sleutel kwijtgeraakt van een belangrijke brug op de route, waardoor de pakjesboot niet verder kon varen. Maar zoals altijd wist Sinterklaas een creatieve oplossing te vinden. Met een SUV, feestelijk versierd in rood en goud, reed hij rond 16:30 de haven van Slochteren binnen, begeleid door luid gejuich en gezwaai van de kinderen.

“Het was even schakelen, maar uiteindelijk was het misschien nóg leuker zo,” lachte een moeder langs de kade. “De kinderen vonden de aankomst met de auto eigenlijk heel spannend en bijzonder!”

Na zijn aankomst begroette Sinterklaas de kinderen en ouders hartelijk. De Pieten deelden pepernoten uit, en de Goedheiligman nam ruim de tijd om iedereen een handje te geven.

De intocht in Slochteren bewees dat zelfs met een kleine tegenslag de Sinterklaasgeest onverminderd vrolijk blijft. Een middag vol verrassingen die niemand snel zal vergeten.