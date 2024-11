Groningen – Een man heeft donderdagmiddag gedreigd het gemeentekantoor aan het Harm Buiterplein in Stad op te blazen. Hij kwam met een rugzak het gebouw binnenlopen, en zei dat er een bom in die rugzak zat.

De man had een timer in zijn hand, melden bronnen. Beveiligers hebben ervoor gezorgd dat hij het pand uit is gegaan. De politie heeft de man vervolgens opgepakt. Dat meldt Rtvnoord(+meer info)

