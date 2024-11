Amsterdam: Pettendief (18) uit Groningen aangehouden

Amsterdam – In het Wallengebied in Amsterdam is afgelopen donderdagavond een Groninger (18) op heterdaad betrapt terwijl hij, samen met een jongen uit Utrecht, een man beroofde van zijn exclusieve pet.

Het slachtoffer stond op dat moment te kijken naar het hologram van Betty Szabó (een omgebrachte sekswerker) toen de straatroof plaatsvond. Agenten in burger, die zich op de Oudezijds Voorburgwal bevonden, zagen het incident gebeuren en grepen direct in. Eén van de verdachten werd ter plaatse aangehouden, terwijl de ander op de vlucht sloeg, maar ook snel werd gepakt na een korte achtervolging.

De gestolen pet werd teruggegeven aan het slachtoffer. De verdachten worden verhoord door de recherche. Schrijft Oogtv.nl.

Foto's