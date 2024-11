OM eist levenslang tegen leider Britse drugsorganisatie voor opdracht geven tot moord in 2002 in Groningen

Groningen – Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland heeft een levenslange gevangenisstraf geëist tegen een 52-jarige man uit het Engelse Nottingham. Hij wordt verdacht van het geven van de opdracht om Gerard Meesters te vermoorden. Meesters werd bijna 22 jaar geleden, op 28 november 2002, doodgeschoten in de deuropening van zijn huis in de wijk Paddepoel in de Stad-Groningen.

Op 24 november 2002 staan vijf mannen voor de deur van Meesters. Hem wordt in niet mis te verstane bewoordingen kenbaar gemaakt dat hij een Spaans nummer moet bellen om te vertellen waar zijn zus is. Als dat niet gebeurt komen ze terug en dan niet om te praten. Meesters belt het nummer. Er komt slechts een half gesprek tot stand. Hij heeft geen idee waar zijn zus is.

Levenslang in 2005

Na het gesprek belt hij de politie. Hij vermoedt dat de bedreiging te maken heeft met het achterover drukken van geld of drugs door zijn zus. Verder heeft hij, net als de politie destijds, geen idee. Een paar dagen later komen twee mannen terug en schiet één van hen hem dood. Deze Brit wordt, na uitvoerig en zorgvuldig recherchewerk, in 2005 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De meeste andere betrokkenen ontlopen hun straf ook niet. Er worden uiteindelijk celstraffen tot acht jaar opgelegd.

Knagen

Uiteraard is toentertijd ook onderzoek gedaan naar de opdrachtgever van de moord. Dat levert, ondanks diverse inspanningen, niets op. Dat blijft knagen, met name bij de nabestaanden. “De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat zonder het onophoudelijke aandringen van de kinderen van Gerard Meesters er waarschijnlijk geen rechtszaak was gekomen tegen de verdachte”, zeggen de officieren van justitie in hun requisitoir. “In dat verband mag ook de naam van Rob Zijlstra, misdaadjournalist van het Dagblad van het Noorden, niet ongenoemd blijven.”

Vanaf 2016 is er contact tussen het OM en de kinderen van Meesters. Dit leidt in 2017 tot een aangifte, waarna het onderzoek weer wordt opgepakt. De kinderen hebben de veroordeelde schutter opgezocht in de gevangenis en dat levert nieuwe informatie op. Datzelfde geldt voor opgenomen telefoongesprekken tussen de schutter en een Engelse onderzoeksjournalist. Met toestemming van de journalist worden deze door politie en OM beluisterd.

Lange adem

Intussen staat de verdachte in Frankrijk terecht voor de invoer van 1300 kg cocaïne. Mede daarvoor krijgt hij in 2018 een langdurige celstraf opgelegd. Tegelijkertijd lopen er vanuit Nederland diverse rechtshulpverzoeken in Frankrijk en Engeland en vinden er verhoren plaats van betrokkenen. In 2021 wordt door het OM besloten de verdachte te vervolgen. In december van dat jaar vindt er een eerste openbare zitting plaats. Dit leidt weer tot nader onderzoek en uiteindelijk nog een gesprek in februari 2024 bij de onderzoeksrechter. Daarna kunnen eindelijk zittingsdata worden gepland.

Uitlokking

De verdachte wordt de uitlokking van de moord ten laste gelegd. De officieren van justitie noemen hem de intellectuele dader. Dat betekent dat volgens de officieren zonder hem de liquidatie niet had plaatsgevonden. De verdachte stond aan het hoofd van een criminele organisatie die handelde in drugs. Van die organisatie was de schutter lid. Dit volgt volgens het OM uit diverse verklaringen en afgeluisterde telefoongesprekken. “De verdachte zette de lijnen uit. En het was evident dat je als lid deed wat hij zei.”

Angst

Gerard Meesters had niets te maken met de criminele organisatie waaraan de verdachte volgens het OM leiding gaf. Hij is vermoord, enkel om anderen angst in te boezemen. Deze angst blijkt ook wel uit het strafdossier. Ondergeschikten van de verdachte durven nauwelijks te praten, bang dat ze zijn voor hun eigen lot of dat van de eigen familie. Want als er niet gedaan wordt wat de baas zegt, volgen er mishandelingen of martelingen. Zo zijn ooit de handen van één van de veroordeelde medeverdachten bewerkt met een hamer en moest die persoon zijn eigen urine drinken.

Levenslang

Hoewel de verdachte niet eerder is veroordeeld voor een moord, vindt het OM toch een levenslange gevangenisstraf passend. Dat heeft mede te maken met het feit dat de verdachte zijn hele leven al een rücksichtsloze crimineel is. “Hij is de leider van een criminele, gewelddadige organisatie. Het gerechtshof heeft eerder al geoordeeld dat deze organisatie mede tot oogmerk had het plegen van levensdelicten.”

Gruwelijke film

Vanaf 2002 zijn de nabestaanden van Gerard Meesters terechtgekomen in een gruwelijke film. Zij hebben gezien hoe hun volledig onschuldige vader is vermoord door een criminele organisatie. Op een manier zoals in deze tijd advocaat Derk Wiersum. Peter R. de Vries en een broer van een kroongetuige om het leven zijn gebracht: ter afschrikking vermoord door gewetenloze criminelen.

