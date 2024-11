Veel fouten in snelheidsdetectiesysteem verdiepte ligging, Herepoort doet woensdagnacht onderzoek

Groningen – In de nacht van woensdag 13 op donderdag 14 november wordt de zuidelijke ringweg in Groningen deels afgesloten. Dan worden er tests uitgevoerd om foutmeldingen in het snelheidsdetectiesysteem te onderzoeken. Dat meldt OOGTV.nl

Het snelheidsdetectiesysteem geeft een signaal als verkeer langzamer rijdt dan verwacht, bijvoorbeeld bij een file of ongeluk. De meldkamer kan dan via camera’s de situatie bekijken en direct ingrijpen.

Sinds de opening van de verdiepte ligging (begin september) komen echter veel onterechte meldingen binnen. Door de foutmeldingen moeten medewerkers de camera’s nu 24 uur per dag in de gaten houden. De oorzaak is nog onduidelijk. Mogelijk ligt het probleem bij de detectielussen in het wegdek. De test moet uitwijzen of deze lussen anders aangelegd moeten worden.

Voor de test sluiten Herepoort woensdagavond de twee linker rijstroken af op de zuidbaan van de verdiepte ligging. Dat betekent dat het autoverkeer vanaf het Julianaplein (uit de richting Hoogkerk/Drachten) richting Hoogezand wordt omgeleid. Alle andere verkeersstromen hebben geen last van deze afsluiting.

Als uit de test blijkt dat de lussen anders moeten worden aangebracht, zullen er op korte termijn herstelmaatregelen moeten worden uitgevoerd. Dan kan het nodig zijn om de rijbanen van de verdiepte ligging enige tijd volledig af te sluiten voor het verkeer.

