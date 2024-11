Lauwersmeer – Komende week wordt bekend waar het ministerie van Defensie nieuwe munitieopslagplaatsen gaat bouwen. Het terrein van het vroegere Muiden Chemie in de Kollumerwaard, net over de grens met Friesland in het Lauwersmeergebied, scoort hoog op de lijst met potentiële locaties.

Defensie zoekt in verband met de internationale veiligheidssituatie plaatsen om munitie op te slaan, bij voorkeur in Noord-Nederland, in de buurt van de Eemshaven. Lees meer op RTVNoord.nl

