Groningen – Een 21 jarige man liep afgelopen nacht (donderdag op vrijdag) met dit nep vuurwapen in de Gelkingestraat in Groningen. Het lijkt een echt vuurwapen maar blijkt een nepvuurwapen te zijn.

Man werd aangehouden, hij is ingesloten en het wapen is in beslag genomen meldt Gerard de Jonge via X.

Foto's

Deel dit artikel