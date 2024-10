Amerikaanse brigade verplaatst zich via Eemshaven en Vlissingen naar Polen

Eemshaven – Er komt een grootscheepse verplaatsing van Amerikaanse legervoertuigen en ander militair materieel door Nederland. Dat gebeurt van ongeveer 28 oktober tot en met 20 november. Alles arriveert in de haven van Vlissingen en in Eemshaven. De eindbestemming is Polen.

Het gaat om bijna 2.000 voertuigen en containers van de Amerikaanse 3rd Armored Brigade Combat Team (1st Armored Division). Het is voor het eerst dat Eemshaven wordt gebruikt voor de aanvoer van buitenlands militair materieel. Dit gaat, net als vanuit Vlissingen, per spoor en over de weg via Duitsland naar Polen.

Zo’n 300 Amerikaanse militairen maken het materieel in beide havens gereed voor de verplaatsing. Namens Nederland neemt Defensie het zogenoemde Host Nation Support voor haar rekening. Dat gebeurt regelmatig. Dit keer ondersteunen zo’n 300 Nederlandse militairen het Amerikaanse materieeltransport.

Het is vrij uitzonderlijk dat gelijktijdig bij twee Nederlandse zeehavens materieel wordt aangevoerd, overgeslagen en via twee assen naar Oost-Europa gaat. Deze logistieke operatie geldt tevens als test voor de militaire mobiliteit door Nederland. Bekeken wordt hoe snel militaire eenheden zijn te verplaatsen als het moet.

Met deze operatie willen de VS en Nederland laten zien dat ze effectief, efficiënt en veilig materieel kunnen doorvoeren. Dit is noodzakelijk in het geval van crisis. Ook helpen dergelijke verplaatsingen bij het verder ontwikkelen en professionaliseren van de logistieke netwerken van Defensie.

