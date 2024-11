Stadjer veroordeeld voor stalking en het ongevraagd delen van naaktfoto’s

Groningen – Een 28-jarige man uit Groningen is veroordeeld tot 120 uur taakstraf en twee maanden voorwaardelijke celstraf voor stalking en het ongevraagd delen van naaktfoto’s. Dat schrijft Dagblad van het Noorden.

Door middel van nepprofielen op sociale media misleidde de Stadjer jarenlang een vrouw uit de gemeente Eemsdelta. De man mag twee jaar lang geen contact met het slachtoffer zoeken en moet haar een schadevergoeding van 1000 euro betalen. Dat meldt OOGTV.nl

Jarenlang bedrog

De man had met de vrouw zowel offline als online contact. Hij deed zich op de datingapp Tinder voor als ‘Sander’. Onder dat nepprofiel bouwde de man een intieme band op met de vrouw. Zij wilde hem graag ontmoeten, maar hij kwam iedere keer met een excuus waarom dat niet lukte.

De vrouw vertrouwde het niet, maar de argwaan verdween toen ze berichten ontving van de zus en een kennis van Sander. Deze nepprofielen werden allemaal beheerd door dezelfde man. De Stadjer gebruikte deze profielen om het vertrouwen van de vrouw te winnen.

Ondanks dat de vrouw gevoelens had voor Sander, sprak ze regelmatig af met een man uit Groningen. De vrouw besprak deze ontmoetingen met ‘Sander’. Het nepprofiel moedigde haar aan om intiem contact met de man te hebben, zogenaamd om meer ervaring op te doen. Wat de vrouw niet wist, is dat de man met wie ze in het echt afsprak, ook de persoon achter de nepprofielen was.

Na jaren van bedrog, liep de man tegen de lamp. De vrouw herkende het interieur van de Groninger op een foto die door het nepprofiel was verstuurd. Ze ontdekte dat ‘Sander’ had gelogen over zijn identiteit en deed aangifte, waarna de Groninger werd gearresteerd en enkele dagen in de cel verbleef.

Stalking

De vrouw vertelde in de rechtbank nog steeds erg te lijden onder het jarenlange bedrog. Daarnaast heeft de man haar intieme foto’s gedeeld in een groep op Telegram, waar ze ook veel last van heeft.

Foto's