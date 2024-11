Medische drone van de toekomst tentoongesteld in UMCG (Video)

Eelde/ Groningen – Sinds maandagmiddag is er een medische drone van tweeënhalf meter te bewonderen in het UMCG in de Stad. Deze drone zal in de toekomst onder andere gebruikt worden voor het transport van bloedzakken, medicijnen en bloedmonsters.

De drone is de komende drie weken te zien bij de Fonteinpatio in het UMCG. Samen met andere zorginstellingen in het noorden experimenteert het UMCG met een dronenetwerk in de regio. De drone zal bij spoedgevallen gebruikt worden, aangezien hij in de lucht minder last heeft van obstakels, zoals stoplichten, files en openstaande bruggen.

De drone heeft op dit moment een snelheid van 70 kilometer per uur. “Ik heb er ook wel geloof in dat als wij drie jaar verder zijn, de drone als technisch middel zich zo heeft ontwikkeld dat hij dan ook weer sneller kan vliegen.”, aldus Martin ter Haar, manager van het Mobiel Medisch Team UMCG. Video.

“We zijn op dit moment druk aan het experimenteren. We willen zien waar we tegenaan lopen. Hoe krijgen we het logistiek voor elkaar? Verbetert het daadwerkelijk de kwaliteit van de zorg? Is het veilig in het luchtruim? Snappen inwoners dat als ze zo’n grote gele vogel zien, dat deze er is om patiënten te helpen? Dat zijn allemaal dingen waar we nu naar kijken.”, aldus Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit van het Bestuurlijk Netwerk Gezond Nederland.

