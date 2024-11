Wie zag daders beroving Winschoten?

Winschoten – Een groep van zo’n acht jongeren heeft zondagochtend tussen vijf en zes uur op het Burgemeester Schönfeldplein in Winschoten enkele leeftijdgenoten mishandeld. Een van de slachtoffers is daarbij beroofd van zijn horloge, enkele sieraden, waaronder een erfstuk, en zijn id-kaart.

Aan de beroving heeft zich vermoedelijk korte tijd ervoor ook een mishandeling in de Torenstraat ter hoogte van de doorgang naar het Marktplein voorgedaan. Op terugweg naar hun fietsen zou de uit de gemeente Pekela en Westerwolde afkomstige drie jongeren door dezelfde groep zijn ingesloten en mishandeld. Twee slachtoffers liepen dusdanige verwondingen op dat ze in een ambulance moesten worden onderzocht.

Uiteraard zijn wij op zoek naar getuigen. Omdat een en ander zich heeft afgespeeld toen de laatste café’s hun deuren sloten kan het bijna niet anders dan dat de incidenten door stappers zijn gezien. We zijn in elk geval op zoek naar twee jongemannen die op het Schönfeldplein nog met de daders hebben gesproken. Mocht je over camerabeelden beschikken horen we dat natuurlijk ook graag. Je kunt contact met ons opnemen via 0900-8844 of via het meldformulier op https://obi41.nl/29heww5y. Via dat account kun je ook beelden uploaden. In het geval er om een zaaknummer wordt gevraagd; 2024301813.

Foto's