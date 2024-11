Delfzijl – In de nacht van zaterdag op zondag is geprobeerd in te breken bij supermarkt Albert Heijn in de Willemstraat in Delfzijl schrijft Dvhn.nl zondag. Volgens een politiewoordvoerder is niets buitgemaakt en is het vergrijp vooralsnog geregistreerd als vernieling van een winkelruit.

Het is echter mogelijk dat de daders het hadden voorzien op de pinautomaat in de winkel. Meer en bron tekst Dvhn.nl.

Foto's