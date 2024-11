Politie pakt verdachte op voor zedenmisdrijf speeltuin Beijum

Groningen – De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 24-jarige man uit Groningen opgepakt voor een zedenmisdrijf dat afgelopen week plaatsvond in een speeltuin in Beijum.

“De man zit op dit moment vast en wordt verhoord”, laat de politie zondag weten. Het incident vond afgelopen donderdag in de namiddag plaats aan de Jensemaheerd. Na de melding werd er direct een onderzoek gestart waarbij er met buurtbewoners werd gesproken en er sporen veilig werden gesteld. Meer informatie kon de politie op dat moment niet geven. “Dat komt omdat we het onderzoek goed en zorgvuldig willen uitvoeren”, liet een woordvoerder toen weten.

Getuigen werden opgeroepen om zich te melden. Met een zedenmisdrijf bedoelt de politie een delict waarbij er sprake is van seksueel misbruik of seksuele handelingen.