Veendam – Een automobilist botste op een boom langs de weg, waardoor de auto op de zijkant terecht kwam. De bestuurder kwam klem te zitten in het voertuig.

De politie had de Westerbrink in Veendam afgesloten. De bestuurder is inmiddels door de brandweer uit het voertuig gehaald. Deze is gewond en werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht meldt Dvhn.nl maandagmorgen.

Foto's