Politie Westerkwartier houdt meerdere bestuurders aan voor rijden onder invloed

Westerkwartier – De politie in de gemeente Westerkwartier heeft de afgelopen week meerdere aanhoudingen verricht van bestuurders die onder invloed van drugs of alcohol achter het stuur zaten.

In vijf incidenten tussen woensdag 23 oktober en vrijdag 25 oktober zijn bestuurders aangehouden en getest op diverse verdovende middelen.

Incidenten op een rij:

•Woensdag 23 oktober, Leek – Een 30-jarige bestuurder uit Leek werd gecontroleerd wegens hoge snelheid. Een speekseltest wees op de aanwezigheid van cocaïne en THC. Daarnaast bleek de bestuurder geen rijbewijs te hebben, waarvoor hij een proces-verbaal kreeg. De bestuurder reed in een huurauto, die door de verhuurder is opgehaald. Er is bloed afgenomen voor verdere analyse.

•Donderdag 24 oktober, Midwolde – Op de Oude Postweg werd een 23-jarige bestuurder uit Leek gecontroleerd. Ook bij deze bestuurder testte de speekseltest positief op cocaïne. De bestuurder is aangehouden en er is bloed afgenomen.

•Donderdag 24 oktober, Leek – Op de Lindensteinlaan werd een 28-jarige bestuurder uit Buitenpost gecontroleerd. Ook deze bestuurder testte positief op cocaïne en is aangehouden, waarna er bloed is afgenomen.

•Vrijdag 25 oktober, Marum – Na een melding van een agressieve persoon trof de politie een 27-jarige bestuurder uit Marum aan in zijn auto. Een alcoholtest gaf een A-indicatie, en op het bureau blies de bestuurder 485 UGL. De bestuurder verklaarde ook cocaïne te hebben gebruikt.

•Vrijdag 25 oktober, Boerakker – Op de N388 werd een 32-jarige bestuurder uit Achtkarspelen gecontroleerd. Een speekseltest wees op methamfetamine, waarna de bestuurder is aangehouden en er bloed is afgenomen.

De politie benadrukt dat rijden onder invloed een ernstig gevaar vormt voor verkeersveiligheid. De afgenomen bloedmonsters zullen in een laboratorium worden onderzocht, waarna de resultaten kunnen leiden tot vervolging van de bestuurders.

