Politie op het juiste moment op de juiste plaats; inbreker kroeg snel opgepakt

Politieagenten hebben zaterdagochtend een persoon opgepakt die ingebroken had in een kroeg in de binnenstad. Dat meldt Oogtv.

De inbraak vond plaats rond 09.15 uur. Terwijl de melding binnenkwam werd op de meldkamer in Drachten gezien dat er op dat moment nagenoeg een politiewagen op de locatie aanwezig was. “We waren precies op de juiste plek”, schrijft de politie. “Door snel te schakelen konden we de verdachte tweehonderd meter verderop direct aanhouden.” De persoon is overgebracht naar het politiebureau.

Bij de inbraak waren vier flessen met sterke drank gestolen die bij de persoon werden aangetroffen. Deze flessen zijn teruggebracht naar de kroeg. De politie doet verder onderzoek in de zaak.

Foto's