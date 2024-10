Illegaal vuurwerk aangetroffen op middelbare school in Westerkwartier

Westerkwartier – Op een middelbare school in de gemeente Westerkwartier is op vrijdag 25 oktober illegaal vuurwerk aangetroffen bij een leerling. Dankzij de oplettendheid van leerkrachten werd een pak DumBum 5G vuurwerk ontdekt in de tas van een leerling, die het zojuist had gekocht van een andere leerling.

Het vuurwerk is in beslag genomen en zal worden vernietigd. Beide betrokken leerlingen zullen worden verhoord, en de school bekijkt in samenwerking met de politie hoe de zaak wordt afgehandeld.

De politie meldt dat meldingen over vuurwerkoverlast toenemen. In samenwerking met scholen, de gemeente en handhaving wordt hard gewerkt om de overlast te verminderen. Omwonenden worden opgeroepen om vuurwerkoverlast te melden via 0900-8844 of bij de gemeente via 140594.

Foto's