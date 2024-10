Reactie op AD: geen aangifte of onderzoek tegen politiechef Noord-Nederland

Noord – Nederland – Maandag verscheen in het Algemeen Dagblad een artikel over toezicht en handhaving door politie-eenheid Noord-Nederland op het bedrijf Airsoft Combat Support uit Munnekezijl. Het artikel verdient op belangrijke punten nuance of correctie. Meldt Politie.nl.

Zo hecht de politie er belang aan te benadrukken dat er géén aangifte is gedaan tegen de politie of de politiechef, en er géén onderzoek wordt gedaan naar politiechef Martin Sitalsing van de eenheid Noord-Nederland.

Het klopt dat de Nederlandse Airsoft Sportbond (NABV) de afgelopen jaren signalen heeft afgegeven over het bedrijf Airsoft Combat Support in Munnekezijl. Mede op basis van deze signalen heeft de politie Noord-Nederland actie ondernomen. De signalen zijn onderzocht en getoetst door de afdeling Korpscheftaken. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een schriftelijke waarschuwing. Bij de beslissing om een waarschuwing te geven zijn meerdere partijen betrokken geweest.

Na het afgeven van de waarschuwing heeft de politie het bedrijf opnieuw gecontroleerd op naleving van de regels. Er zijn toen geen overtredingen vastgesteld.

Tegen het besluit om de vergunning van het bedrijf te handhaven, is beroep aangetekend door de Nederlandse Airsoft Sportbond. De politie hecht er waarde aan dat de rechter objectief oordeelt in deze procedure, en meent dat een gesprek tussen twee belanghebbende partijen de zuiverheid van het proces niet ten goede komt. Om die reden is het verzoek van Fred Teeven tot een gesprek met Martin Sitalsing destijds door de politie afgewezen.

Behalve de door de NABV aangespannen beroepsprocedure is door de sportbond tweemaal aangifte gedaan. Het OM heeft eerder aan de media laten weten dat de eerste aangifte niet tot een strafrechtelijk onderzoek heeft geleid. De tweede aangifte is momenteel in behandeling. Ook heeft het OM laten weten dat de politie het signaal van de NABV onderzoekt dat de afdeling Korpscheftaken betrokken zou zijn bij de door hen vermoede strafbare feiten.

