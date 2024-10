Jongeman van 17 jaar oud vanuit Roden is weer terecht (update)

Noordenveld – De politie heeft maandagavond een Burgernetoproep verspreid vanwege de vermissing van een 17-jarige jongeman. Dat meldt Infoleek.nl

Deze jongeman wordt vermist vanuit de omgeving van Roden. Hij is 1.85 meter lang, heeft een slank postuur, kort opgeschoren haar en draagt een beige broek. Deze jongen heeft zwarte bovenkleding aan en draagt slippers met witte sokken.

Indien u deze jongeman ziet of mogelijk meer informatie heeft omtrent zijn vermissing laat het de politie dan weten via 0900-8844 of bij spoed met 112.

update: De jongen is weer terecht meldt Burgernet.

Foto's