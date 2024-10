Fietspad aan westzijde Hereweg eerder dicht vanwege veiligheid

Groningen – Het fietspad aan de westkant van de Hereweg sluit eerder dan gepland. Dat maakte Aanpak Ring-Zuid vrijdagmiddag bekend. Hierdoor zullen fietsers vanaf dinsdag al moeten omfietsen. Dat meldt OOGTV.nl

Aanvankelijk zou het fietspad tot 26 oktober openblijven, maar het gaat nu al op dinsdag dicht vanwege de sloop van het ringwegviaduct. Aanpak Ring-Zuid besloot tot de eerdere sluiting omdat het fietspad te dicht bij de sloopwerkzaamheden ligt. Om de veiligheid van fietsers te waarborgen, is gekozen om het pad af te sluiten zodra de sloop begint.

Fietsers tussen het centrum en Helpman kunnen tijdens de afsluiting omrijden via de Papiermolentunnel of het tijdelijke fietspad tussen de Waterloolaan en DUO. Beide routes zijn in beide richtingen te gebruiken.

Het fietspad gaat op 1 november weer open.

