Persoon op fatbike aangehouden na achtervolging door centrum Groningen

Groningen – In de vroege ochtenduren van zaterdag is rond 02:30 een persoon op een fatbike aangehouden in de Theodorus Niemeyerstraat na een achtervolging door een deel van het centrum van Groningen.

Wat de aanleiding was voor de achtervolging en wat de persoon precies gedaan heeft, is op dit moment nog niet duidelijk.

De verdachte is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor en verder onderzoek. De politie heeft nog geen verdere details vrijgegeven over de reden van de aanhouding.

Foto's