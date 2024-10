Hoogezand – Zondag 8 september is er in de middag een mishandeling gepleegd in het Drevenbos te Hoogezand.

Een man op de fiets is tijdens het uitlaten van zijn hond belaagd door een groep jongeren. De man zou mogelijk de groep aangesproken hebben. De politie zoekt getuigen.

Zaakskenmerk 2024247290 Contact via 0900-8844.

Foto's