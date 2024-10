Burgemeester beëdigt, na jaren afwezigheid, nieuwe lichting Politiekids in Vinkhuizen

Groningen – Een paar jaar waren ze er niet, de ‘Politiekids’ in Vinkhuizen. Sinds dinsdag zijn ze terug en volgende week beginnen ze aan hun eerste training. Dat meldt OOGTV.nl

De elf kinderen uit Vinkhuizen werden dinsdag welkom geheten op het Stadhuis met een gebakje. Na welkomstpraatjes werden de kinderen beëdigd door de burgemeester Koen Schuiling en de kinderburgemeester Inez. De kids kregen vervolgens hun ‘politiekids’-kaart, waarmee hun uniform compleet is.

De kinderen, in de leeftijd van 6 tot 12 jaar, krijgen vanaf nu theorie- en praktijkles over thema’s die met de politie te maken hebben. Het draait vooral om weerbaarheid, conditie, zelfverdediging en gezonde voeding. Ook gaan ze zo nu en dan met een politieagent op pad voor een actie. “Wij hebben er ontzettend veel zin in”, laat het politieteam voor Groningen-Zuid weten via Instagram. “Volgende week staat de eerste training op het programma: EHBO. De kinderen zullen dan leren hoe om te gaan bij ongevallen.”

