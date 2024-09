Geen vervolging van verdachte in onderzoek naar energielabels in Groningen

Groningen – De politie heeft het onderzoek afgerond naar een verdachte in verband met vermoedens van fraude en energielabels in de Stad-Groningen. Het onderzoek is beoordeeld door de officier van justitie. Hij heeft besloten dat dit onderzoek niet zal leiden tot een strafvervolging.

Het onderzoek was gestart omdat er een vermoeden bestond dat door een energie-adviseur ingevulde gegevens niet overeen leken te komen met de werkelijke situatie. Daardoor ontstond een verdenking van valsheid in geschrift.

Oogmerk

Volgens de officier van justitie volgt uit het dossier dat de labels inderdaad niet juist zijn en dat de labels zijn afgegeven op basis van onjuiste informatie. Desondanks kan niet gezegd worden dat de betreffende energie-adviseur valse energielabels had opgesteld met het oogmerk om die als echt en onvervalst te (laten) gebruiken.

Volgens het OM is er in dit geval sprake van een duidelijke slordigheid, maar niet elke slordigheid betekent dat iemand daarvoor moet worden vervolgd.

