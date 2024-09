Groningen – Twee jongens 18 jr. (uit Midden Groningen) zijn donderdag op vrijdagnacht aangehouden tz dealen harddrugs Grote Markt en Schoolstraat.

Rits aan harddrugs, contant geld en mobiele telefoons aangetroffen. Meer over gebruik en werven van verschillende rollen in drugscriminaliteit horeca in afbeelding RIEC onderaan in X.

