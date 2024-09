OM vervolgt man(42) voor dodelijk ongeluk in Oldehove (Video)

Oldehove – Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland heeft besloten om een 42-jarige man uit de gemeente Westerkwartier te vervolgen. Hij wordt verdacht van het op 31 december 2023 veroorzaken van een dodelijk ongeluk aan de Boventilsterweg in Oldehove. Daarbij kwamen twee personen om het leven; een derde persoon raakte zwaar gewond.

Volgens het OM reed de verdachte ten tijde van het veroorzaken van het ongeluk onder invloed van een te grote hoeveelheid alcohol en drugs. Ook is het verwijt aan hem dat hij de plaats van het ongeluk heeft verlaten.

Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank in Groningen zich over deze zaak gaat buigen. Zie ook archief hier.

