Brailleweg vanaf vrijdagnacht maand afgesloten voor alle verkeer

Groningen – De Brailleweg is vanaf vrijdagnacht een maand dicht voor al het verkeer. Dit betekent dat ook de toerit en de afrit tussen het centrum en de A28 vanuit Assen en de toerit vanaf de Vondellaan naar de zuidelijke ringweg afgesloten zijn.

De afsluiting begint komende nacht om 01.00 uur en duurt tot de avond van vrijdag 4 oktober. De afrit Groningen-Centrum voor verkeer vanaf de zuidelijke ringweg (uit de richting Hoogezand) blijft wel open.

Verkeer vanuit de binnenstad van Groningen richting Assen kan via de Parkweg, de Paterswoldseweg en via de Laan Corpus den Hoorn naar de A28 richting Assen. Naar Ring Zuid kan het verkeer dezelfde route nemen. Vanuit het centrum loopt de omleiding via de Paterswoldseweg, de Leonard Springerlaan en Ring West. Verkeer van en naar de Wijert kan via de Van Iddekingweg naar de Paterswoldseweg.

Ook het fietspad langs de Brailleweg is ook in beide richtingen dicht. Fietsers worden omgeleid via de Van Ketwich Verschuurlaan en de Hoornsedijk. Daarnaast moeten ook bussen omrijden. De twee bushaltes langs de Brailleweg komen te vervallen. Stadslijnen 8, 9 en 10 richting het Hoofdstation rijden via de Paterswoldseweg. De bussen vanaf het Hoofdstation gaan via de Hereweg. Lijn 5 en 6 vanaf het station richting de A28 slaan de bushaltes bij de Brailleweg over.

Komend weekend zijn ook de Paterswoldseweg en de Parkweg tussen 12.00 en 00.00 uur dicht voor autoverkeer ter hoogte van het Stadspark. Dat komt omdat het festival Hullabaloo plaatsvindt op de Drafbaan. De omleiding loopt dan via de Peizerweg naar de westelijke ringweg.

